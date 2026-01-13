giochi uniti porta candy utopia a umbriacon 2026

Giochi Uniti partecipa a UmbriaCON 2026 con Candy Utopia, portando un’anteprima del suo universo ludico. La manifestazione offre l’opportunità di scoprire la versione analogica di un gioco già apprezzato nel digitale, consolidando il suo ruolo nel panorama ludico italiano. Un momento di incontro tra appassionati e professionisti per esplorare le novità e le tradizioni di un settore in continua evoluzione.

Dal digitale all’analogico: il mondo colorato di Candy Utopia UmbriaCON 2026 accoglie una delle presenze più attese del settore ludico italiano: Giochi Uniti. Dal 16 al 18 gennaio, negli spazi di UmbriaFiere a Bastia Umbra, la casa editrice partenopea presenta un’offerta che unisce innovazione, tradizione e voglia di sperimentare nuovi linguaggi del gioco. Al centro dell’attenzione c’è Candy Utopia, il family game che dopo il debutto in versione demo a Lucca Comics & Games 2025 arriva finalmente sugli scaffali. Candy Utopia è pensato per un pubblico ampio: da due a cinque giocatori vengono catapultati in un universo visivo ispirato alle app per smartphone, tra colori vivaci e personaggi iconici come gli orsetti gommosi. 🔗 Leggi su Parlami.eu

