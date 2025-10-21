La fiera, tra le più importanti del panorama ludico in Italia, ospiterà alcuni dei titoli più attesi di Giochi Uniti tra cui Cardia e Candy Utopia, oltre alla primissima assoluta per Winx vs. Trix NAPOLI – Il 2025 conferma la centralità del gioco da tavolo nel panorama dell’entertainment: un settore che, in Italia, continua a crescere a doppia cifra e a conquistare nuovi pubblici, dal family al casual gaming. In questo scenario, Giochi Uniti torna protagonista a Lucca Comics & Games con un programma che riunisce autori, anteprime e un calendario fitto di eventi. Dal Padiglione Carducci (Stand CAR249) al Real Collegio – Area Kids, l’editore napoletano porterà in fiera un’esperienza immersiva e corale, capace di raccontare tutta la varietà del suo catalogo: dalle novità 2025 ai grandi classici che hanno fatto scuola. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Giochi, autori e anteprime: con Giochi Uniti a Lucca Comics & Games 2025 l’energia del tavolo da gioco parla italiano