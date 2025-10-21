Giochi autori e anteprime | con Giochi Uniti a Lucca Comics & Games 2025 l’energia del tavolo da gioco parla italiano

Parlami.eu | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La fiera, tra le più importanti del panorama ludico in Italia, ospiterà alcuni dei titoli più attesi di Giochi Uniti tra cui Cardia e Candy Utopia, oltre alla primissima assoluta per Winx vs. Trix NAPOLI – Il 2025 conferma la centralità del gioco da tavolo nel panorama dell’entertainment: un settore che, in Italia, continua a crescere a doppia cifra e a conquistare nuovi pubblici, dal family al casual gaming. In questo scenario, Giochi Uniti torna protagonista a Lucca Comics & Games con un programma che riunisce autori, anteprime e un calendario fitto di eventi. Dal Padiglione Carducci (Stand CAR249) al Real Collegio – Area Kids, l’editore napoletano porterà in fiera un’esperienza immersiva e corale, capace di raccontare tutta la varietà del suo catalogo: dalle novità 2025 ai grandi classici che hanno fatto scuola. 🔗 Leggi su Parlami.eu

giochi autori e anteprime con giochi uniti a lucca comics amp games 2025 l8217energia del tavolo da gioco parla italiano

© Parlami.eu - Giochi, autori e anteprime: con Giochi Uniti a Lucca Comics & Games 2025 l’energia del tavolo da gioco parla italiano

Altre letture consigliate

Giochi, autori e anteprime: con Giochi Uniti a Lucca Comics & Games 2025 - Il 2025 conferma la centralità del gioco da tavolo nel panorama dell’entertainment: un settore che, in Italia, continua a crescere a doppia cifra e a ... Lo riporta napolivillage.com

giochi autori anteprime giochiHasbro porta giochi, anteprime e tornei a Lucca Comics & Games 2025 - Hasbro arriva a Lucca Comics & Games 2025 con tornei, anteprime, esclusive e nuove edizioni dei grandi classici da tavolo. playstationbit.com scrive

Giochi in uscita nel 2026 Speciale: ecco 10 giochi più 1 da giocare assolutamente - Noi ne abbiamo scelti 10 più uno da non perdere assolutamente. Si legge su vgmag.it

Cerca Video su questo argomento: Giochi Autori Anteprime Giochi