Laboratori giochi e un ' diploma' per i piccoli elfi | apre il ' Candy village' al centro commerciale

Ravennatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 13 al 28 dicembre la Galleria del centro commerciale Le Maioliche di Faenza si trasforma in un vero "Candy Village" con laboratori, giochi e momenti speciali. A partire da sabato 13, infatti, ogni piccolo visitatore riceverà la "Elf Card", il passaporto ufficiale del villaggio: ad ogni. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

