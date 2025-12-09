Laboratori giochi e un ' diploma' per i piccoli elfi | apre il ' Candy village' al centro commerciale
Dal 13 al 28 dicembre la Galleria del centro commerciale Le Maioliche di Faenza si trasforma in un vero "Candy Village" con laboratori, giochi e momenti speciali. A partire da sabato 13, infatti, ogni piccolo visitatore riceverà la "Elf Card", il passaporto ufficiale del villaggio: ad ogni. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Torna il "Festival dei Piccoli", due giornate tra laboratori, giochi e attività dedicate ai più piccoli
A Le Gru c'è “Riciclo Park”: due giorni di giochi e laboratori per diventare “Eco-Eroi”
A Villa Belvedere un pomeriggio di giochi e laboratori per i più piccoli
A #castelbolognese ieri aria di #natale! Laboratori, giochi, mercatino, cibo e visite culturali in una piazza scintillante della luce delle nuove luminarie A scaldarci l’allegria, il sorriso dei bimbi, le caramelle di Babbo Natale e il vin brulè e la cioccolata calda - facebook.com Vai su Facebook
Con-Vivere con i bambini. Giochi, laboratori e attività per il ‘Plurale’ dei piccoli - vivere della Fondazione cassa di risparmio di Carrara, di scena nel centro città dall’11 al 14 settembre. Come scrive lanazione.it
