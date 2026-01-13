Giacomo Poretti e Daniela Cristofori al Teatro Nuovo in Condominio Mon Amour

Il Teatro Nuovo ospita, mercoledì 14 gennaio alle 21, lo spettacolo

Mercoledì 14 gennaio, alle ore 21, lo spettacolo fuori abbonamento della rassegna 'Divertiamoci a Teatro', realizzata dal Teatro Stabile di Verona – Centro di Produzione Teatrale. In scena i noti attori Giacomo Poretti e Daniela Cristofori. Da oltre trent'anni, il vecchio custode Angelo svolge il.

