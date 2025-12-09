europa mon amour la sfida del nuovo nazionalismo europeo presentata a roma

Roma, 9 dic – L’Europa come problema o come opportunità? Da questo interrogativo – più urgente che mai nell’attuale fase di disordine geopolitico – è partita la presentazione di Europa Mon Amour. Orientamenti per un nuovo nazionalismo europeo, il saggio di Giancarlo Ferrara pubblicato da Passaggio al Bosco e presentato giovedì nella libreria Horafelix di via Reggio Emilia, a Roma. Un’iniziativa promossa dal Centro Studi Kulturaeuropa e dalla stessa casa editrice, che ha richiamato un pubblico numeroso e partecipe. Presentato a Roma il libro “Europa mon amour”. Il volume affronta alcuni nodi che da anni zavorrano la riflessione politica europea: dalla crisi della rappresentanza nell’epoca dell’ipertecnologia al falso bivio tra democrazie liberali e autocrazie, dalla concentrazione dei capitali alla frattura sempre più ampia nella distribuzione della ricchezza. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

