Eni siglato l’accordo con Petronas Nasce una NewCo del gas

Eni e Petronas annunciano la firma di un accordo vincolante per la costituzione di una società indipendente a partecipazione paritetica, attraverso l’integrazione dei rispettivi asset Upstream in Indonesia e Malesia. Lo comunica una nota. La firma è avvenuta alla presenza di Claudio Descalzi, ad di Eni, e di Tengku Muhammad Taufik, presidente e ad di Petronas (insieme in foto). L’intesa segue l’accordo sottoscritto a giugno e dà vita a una nuova entità che gestirà 19 asset, di cui 14 in Indonesia e 5 in Malesia. Con questa NewCo, Eni e Petronas integreranno portafogli complementari con l’obiettivo di "creare valore nel lungo termine, garantire eccellenza operativa e assumere un ruolo di leadership nella transizione energetica ". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Eni, siglato l’accordo con Petronas . Nasce una NewCo del gas

