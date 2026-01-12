Adolescence trionfa ai Golden Globe il co-creatore | Eliminare l’odio è responsabilità della nostra generazione la speranza è meravigliosa

Owen Cooper ha conquistato il Golden Globe come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione in

Owen Cooper vince il Golden Globe come miglior attore non protagonista nella categoria televisiva per la sua interpretazione in Adolescence. Il giovane attore britannico di 16 anni diventa il più giovane interprete di sempre a conquistare tale riconoscimento nella storia dei premi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

