Gaza travolta da pioggia e vento | migliaia di tende distrutte bambini e famiglie senza riparo

Gaza affronta ancora una volta le conseguenze di una violenta ondata di maltempo, con pioggia e vento che hanno devastato la regione. Migliaia di tende sono state distrutte, lasciando molte famiglie e bambini senza riparo e in condizioni di grande vulnerabilità. La situazione di emergenza richiede interventi immediati per alleviare le sofferenze della popolazione.

Una violenta ondata di maltempo colpisce ancora Gaza: migliaia di tende distrutte e case a rischio crollo. La pioggia si è infiltrata in anche alcune aree del complesso medico di Al-Shifa. La popolazione è allo stremo, serve aiuto urgente. Fanpage.it

La pioggia inonda la tendopoli a Gaza

gaza travolta pioggia ventoEmergenza maltempo a Gaza: tende distrutte da pioggia e vento e popolazione in grave pericolo - Da ormai due settimane tempeste di vento e pioggia, dopo essere passate su Grecia e Cipro, stanno investendo i campi profughi. tg.la7.it

gaza travolta pioggia ventoA Gaza si muore ancora: il dramma della piccola Rahaf, otto mesi, travolta dal freddo e dalla tempesta - La vita di Rahaf Abu Jazar, una bambina di otto mesi, si è spenta nella notte tra pioggia, vento e freddo, mentre la tempesta Byron flagel ... globalist.it

