Gaza travolta da pioggia e vento | migliaia di tende distrutte bambini e famiglie senza riparo

Gaza affronta ancora una volta le conseguenze di una violenta ondata di maltempo, con pioggia e vento che hanno devastato la regione. Migliaia di tende sono state distrutte, lasciando molte famiglie e bambini senza riparo e in condizioni di grande vulnerabilità. La situazione di emergenza richiede interventi immediati per alleviare le sofferenze della popolazione.

Una violenta ondata di maltempo colpisce ancora Gaza: migliaia di tende distrutte e case a rischio crollo. La pioggia si è infiltrata in anche alcune aree del complesso medico di Al-Shifa. La popolazione è allo stremo, serve aiuto urgente. Fanpage.it Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. La pioggia inonda la tendopoli a Gaza Video La pioggia inonda la tendopoli a Gaza Video La pioggia inonda la tendopoli a Gaza Emergenza maltempo a Gaza: tende distrutte da pioggia e vento e popolazione in grave pericolo - Da ormai due settimane tempeste di vento e pioggia, dopo essere passate su Grecia e Cipro, stanno investendo i campi profughi. tg.la7.it

A Gaza si muore ancora: il dramma della piccola Rahaf, otto mesi, travolta dal freddo e dalla tempesta - La vita di Rahaf Abu Jazar, una bambina di otto mesi, si è spenta nella notte tra pioggia, vento e freddo, mentre la tempesta Byron flagel ... globalist.it

Dal Venezuela a Gaza, dal gelo alle macerie. La pace oggi è una parola che divide, non che unisce. Gaza travolta dalle tempeste invernali. Ad Haiti, bande in guerra e decine di morti. L’Islanda boicotta l’Eurovision contro Israele. A Oslo riappar - facebook.com facebook

Da diversi giorni una tempesta sferza la Striscia di Gaza. Le tende in cui sono costrette a vivere le oltre 850mila persone più volte sfollate dall'esercito israeliano non reggono: si strappano, vengono travolte dal vento e invase dall'acqua che scorre senza poter x.com

