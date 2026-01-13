Gatti vuole lasciare la Juventus? Moretto | A me risulta che…
Secondo alcune fonti, il futuro di Gatti potrebbe essere lontano dalla Juventus. Moretto, esperto di mercato, ha espresso alcune considerazioni in merito, offrendo un’analisi sulle possibili decisioni del difensore. La situazione rimane da monitorare, con attenzione alle eventuali evoluzioni che potrebbero influenzare la rosa bianconera nella prossima stagione.
Gatti vuole lasciare la Juventus? Moretto: «A me risulta che.». Così l’esperto di mercato sul futuro del difensore bianconero. l futuro di Federico Gatti continua a essere uno dei temi più caldi di questa sessione invernale, specialmente a causa delle insistenti voci che vorrebbero il difensore coinvolto in uno scambio con il Milan, dove ritroverebbe il suo ex tecnico Massimiliano Allegri. Tuttavia, a fare chiarezza sulla reale posizione del calciatore è intervenuto l’esperto di mercato Matteo Moretto, che attraverso i propri canali social ha smentito le indiscrezioni riguardanti una presunta volontà di addio da parte del centrale bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
