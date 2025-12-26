Inter News 24 per il proprio futuro. L’emergenza tecnica sulla corsia di destra, scatenata dal grave infortunio occorso a Denzel Dumfries – il quale sarà costretto a rimanere lontano dai campi di gioco almeno fino a marzo dopo l’intervento chirurgico alla caviglia – ha inevitabilmente acceso i riflettori del calciomercato in casa Inter. La dirigenza di Viale della Liberazione è al lavoro per consegnare al tecnico Cristian Chivu un sostituto affidabile e, tra le varie ipotesi circolate con insistenza nelle ultime ore, aveva preso corpo anche quella di un clamoroso ritorno: Raoul Bellanova. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bellanova Inter, Moretto chiarisce: «Ecco cosa risulta sui contatti con l’Atalanta». Svelata la volontà del giocatore

