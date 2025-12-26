Juventus Moretto Molto difficile lo scambio Gatti – Ricci
Moretto sullo scambio Gatti – Ricci Novità sul fronte della trattativa che potrebbe portare allo scambio tra Juventus e Milan che vedrebbe coinvoti Federico Gatti e Matteo Ricc i. Matteo Moretto conferma che c’è stata una “chiamata” da parte di Allegri a Gatti, dato il rapporto tra i due. Tuttavia, non L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Perin, il Genoa ci prova: trattativa difficile con la Juventus; Il Genoa pensa a Perin: tentativo a gennaio?; Moretto: Il Genoa farà un altro tentativo concreto per Perin prossimamente; Moretto: Frattesi-Inter, buone possibilità di addio a gennaio: la Juve è il club più attento.....
Mercato Juventus, Perin è il sogno per la porta del Genoa. Il club ligure offre un triennale, ma Damien Comolli fa muro per gennaio - Il club ligure offre un triennale, ma Damien Comolli fa muro per gennaio Il futuro di Mattia Perin torna a essere un tema centrale nelle dina ... juventusnews24.com
Juventus, bianconeri su Frattesi ma l’Inter vorrebbe Thuram in un’operazione allargata - Matteo Moretto ha spiegato che la Juventus sarebbe sulle tracce di Frattesi, ma l’Inter dal canto suo potrebbe mettere nel mirino Khéphren Thuram ... it.blastingnews.com
Juventus, Moretto: ‘Occhio ai bianconeri per Maignan’ - La Juventus continua a muoversi con grande attenzione sul mercato, osservando con interesse ogni possibile occasione per migliorare la rosa a disposizione e garantire un salto di qualità in vista ... it.blastingnews.com
Spunta anche l’ipotesi #Senesi per la difesa della #Juventus I bianconeri, stando a quanto riportato da Matteo Moretto, starebbero seguendo con attenzione il centrale in scadenza a giugno col #Bournemouth L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM - facebook.com facebook
La Juventus mette Senesi nel mirino Secondo Matteo Moretto, il club bianconero ha sondato la pista che porta all'argentino del Bournemouth in scadenza contrattuale #Juventus #SpazioJ x.com
