Garlasco la nuova ricostruzione dei consulenti dei Poggi | Chiara aggredita in cucina

A Garlasco, i consulenti dei Poggi hanno ricostruito gli eventi: Chiara sarebbe stata aggredita in cucina. Gli esperti sottolineano l'importanza del DNA di Alberto Stasi trovato sulla cannuccia del tè, rinvenuta nella spazzatura durante l'ultima colazione della vittima. Questa analisi rappresenta un elemento chiave nel procedimento investigativo, contribuendo a chiarire le circostanze del decesso di Chiara.

