Chiara Poggi aggredita in cucina La nuova perizia stravolge gli scenari su Garlasco?

Garlasco torna a essere al centro dell’attenzione giudiziaria con una nuova perizia che rivaluta la dinamica dell’omicidio di Chiara Poggi. La revisione delle evidenze potrebbe modificare gli scenari finora considerati, portando a un riesame delle responsabilità e delle ipotesi investigative. Questa fase rappresenta un momento importante nel processo, con implicazioni che potrebbero influenzare le future decisioni giudiziarie.

Garlasco torna al centro dell'attenzione giudiziaria con una nuova perizia che rimette in discussione la sequenza dell'omicidio di Chiara Poggi. Secondo gli esperti incaricati dalla famiglia della vittima, l'aggressione non sarebbe iniziata all'ingresso della villetta di via Pascoli, come ipotizzato nelle indagini del 2007, ma in cucina. È quanto emerge dagli ultimi accertamenti svolti nella casa dove, il 13 agosto 2007, la giovane fu uccisa. Una ricostruzione alternativa che, se confermata, potrebbe avere un peso rilevante nelle prossime fasi giudiziarie. A firmare la nuova analisi è il perito Dario Redaelli, specialista in ricostruzione della scena del crimine, che ha annunciato la consegna imminente della relazione ai legali della famiglia Poggi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

