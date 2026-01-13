Garlasco | Chiara aggredita in cucina e Alberto era lì La nuova perizia dei Poggi

A Garlasco, nuove indagini sul caso Chiara portano a considerazioni diverse. La famiglia Poggi ha presentato una perizia che mette in discussione alcune versioni, focalizzandosi su Alberto Stasi, condannato per l'omicidio. La vicenda rimane complessa, con sviluppi che potrebbero influenzare l’andamento delle indagini e le future valutazioni giudiziarie.

Mentre le nuove indagini sul delitto di Garlasco sembrano portare a ben altre soluzioni, la famiglia Poggi torna a far sentire la propria voce, presentando una perizia che riporta l'attenzione su Alberto Stasi, già condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara. Questa mattina i consulenti della famiglia hanno infatti depositato una relazione che introduce nuovi elementi da tenere in considerazione per ricostruire la dinamica dei fatti. I punti principali alla base di questa nuova perizia, sono il luogo dell'aggressione, e le tracce di DNA rinvenute. Per quanto concerne il luogo in cui sarebbe cominciata l'azione omicidiaria, i consulenti escludono le scale, mentre indicano la cucina.

DELITTO DI GARLASCO - ULTIME NOTIZIE - IN DIRETTA ALBERTO STASI IN TRIBUNALE A PAVIA

