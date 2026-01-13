A Garlasco, il perito informatico Paolo Reale ha analizzato le attività di Chiara Poggi prima dell’omicidio, focalizzandosi sul computer di Alberto Stasi e sui dati raccolti. La sua testimonianza, al centro del dibattito a Quarto Grado, offre spunti importanti sulle possibili azioni della vittima nelle ore precedenti al tragico evento. Un approfondimento tecnico che contribuisce a chiarire aspetti chiave del caso.

Garlasco al centro del dibattito a Quarto Grado. A parlare è Paolo Reale. Il perito informatico della parte civile per la famiglia di Chiara Poggi si è soffermato sulla questione del computer di Alberto Stasi e le attività svolte dalla vittima nelle ore precedenti all’omicidio. Secondo Reale, i dati oggettivi contenuti nel computer parlano chiaro: nel momento in cui Alberto Stasi si allontana dall’abitazione, poco prima delle 10 del mattino per fare ritorno a casa propria, Chiara non si sarebbe rimessa a guardare la tv. La ragazza si sarebbe diretta immediatamente al personal computer. "I dati tecnici consentono di dire – ha spiegato Reale su Rete 4 – che la prima operazione compiuta da Chiara è stata quella di andare al PC di Stasi, inserire la propria chiavetta USB e copiare le fotografie del viaggio a Londra". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, il perito informatico: "Cosa ha visto Chiara Poggi prima di morire"

Leggi anche: Delitto di Garlasco, l’ultimo video visto da Chiara Poggi prima di morire

Leggi anche: Garlasco, la perizia degli informatici sul pc di Chiara Poggi: “Ha visto il video di Sempio prima di essere uccisa”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Si può ancora scoprire cosa vide Chiara Poggi sul pc di Stasi il giorno prima di morire: parla il consulente; Garlasco, quei cinque minuti sulla tesi di Alberto: cosa faceva davvero Chiara Poggi; Garlasco, il perito informatico Paolo Reale ribadisce: «Chiara accese subito il pc»; Garlasco, il video di Andrea Sempio visionato il 10 agosto: la ricostruzione del perito informatico.

Chi è Daniele Occhetti, il perito che analizzò il computer di Alberto Stasi nel delitto di Garlasco - Chi è Daniele Occhetti, il perito informatico del delitto di Garlasco: tutto sul suo ruolo nel processo e la diffida ricevuta nel 2026. donnaglamour.it