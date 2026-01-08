Delitto di Garlasco l’ultimo video visto da Chiara Poggi prima di morire

Il caso di Garlasco, riguardante l’omicidio di Chiara Poggi, continua a suscitare interesse. Recentemente, è emerso un dettaglio inedito riguardante l’ultimo video visto dalla giovane prima della morte. Questo elemento, finora trascurato, riapre nuovi spunti di riflessione sul tragico evento avvenuto nel 2007 nella villetta di famiglia.

Un dettaglio finora rimasto in ombra riporta sotto i riflettori il delitto di Garlasco, l’omicidio di Chiara Poggi, uccisa a 26 anni nella villetta di famiglia il 13 agosto 2007. Secondo una nuova ricostruzione, l’ultima cosa visualizzata dalla giovane sul suo computer sarebbe stato un video che ritrae Andrea Sempio, oggi indagato dalla Procura di Pavia. La perizia sul pc di Chiara Poggi. L’informazione emerge da una perizia informatica sul computer della vittima, che non venne più acceso dal 10 agosto 2007, tre giorni prima dell’omicidio. A firmare l’analisi sono Roberto Porta e Daniele Occhetti, gli stessi periti che esaminarono i dispositivi elettronici nel processo di primo grado del 2009, concluso con l’assoluzione di Alberto Stasi, poi condannato in appello bis a 16 anni di carcere. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

