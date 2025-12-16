La verità c’è già Garlasco il generale Garofano rompe il silenzio

Il caso di Garlasco, uno dei più noti nella cronaca giudiziaria italiana, rimane al centro dell’attenzione pubblica e mediatica. Dopo anni di indagini e dibattiti, il generale Garofano rompe il silenzio, offrendo nuove riflessioni sulla vicenda e sulla verità nascosta dietro il delitto di Chiara Poggi.

Il delitto di Garlasco continua a occupare un posto centrale nella cronaca giudiziaria italiana, a distanza di anni da quella mattina d'agosto in cui Chiara Poggi venne trovata senza vita nella villetta di famiglia. Un caso che non ha mai smesso di dividere l'opinione pubblica e che, ciclicamente, torna a imporsi nel dibattito grazie a nuovi dettagli, approfondimenti tecnici o iniziative giudiziarie che riaccendono l'attenzione su una vicenda considerata da molti ancora irrisolta sul piano mediatico. Nel corso del tempo, l'omicidio di Chiara Poggi è stato analizzato sotto ogni possibile angolazione. Delitto di Garlasco, la verità su Sempio e il DNA | Segreti Ep.16 La nuova perizia sul Delitto di Garlasco: sulle unghie di Chiara c'è un DNA compatibile con la linea paterna di Andrea Sempio, non con quella di Stasi. Non è una prova, ma un indizio pesante.

