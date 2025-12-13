Garlasco le nuove indagini cambiano lo scenario | cosa è emerso nell’ultima settimana

Negli ultimi sette giorni, il caso di Chiara Poggi a Garlasco ha preso una piega inaspettata, con nuove indagini e rilevanti sviluppi che modificano lo scenario. Dopo quasi vent’anni, gli approfondimenti in corso continuano a sollevare interrogativi e a complicare la ricostruzione dei fatti, mantenendo alta l’attenzione sull’evoluzione della vicenda.

Negli ultimi giorni il caso di Chiara Poggi, la giovane uccisa nella sua villetta di Garlasco nel 2007, ha registrato una nuova intensificazione di sviluppi e interrogativi, con elementi che continuano a complicare un procedimento già intricato dopo quasi vent’anni. Dall’apertura di nuove linee di indagine alle rivelazioni su prove e perizie, la vicenda torna a occupare le cronache con una serie di novità che non sembrano però avvicinare la verità, ma piuttosto riaprire vecchie ferite giudiziarie e mettere in dubbio la solidità delle ricostruzioni investigative. Uno dei temi più discussi degli ultimi giorni riguarda la perizia genetica consegnata con anticipo alla Procura di Pavia, che ha riportato al centro dell’indagine il nome di Andrea Sempio, già emerso in passato come figura collegata al caso. Panorama.it Garlasco, il movente di Sempio ricostruito dagli inquirenti: «Sarà svelato alla chiusura delle indagini». I video intimi, le telefonate e quel disegno su Chiara - Secondo quanto svelato da Ore 14, programma di Rai2, gli inquirenti avrebbero delineato un movente che sveleranno in ... ilgazzettino.it

Garlasco, il movente di Andrea Sempio secondo gli inquirenti: «Sarà svelato a indagini chiuse». Quel disegno su Chiara Poggi - Secondo quanto svelato da Ore 14, programma di Rai2, gli inquirenti avrebbero delineato un movente che sveleranno in primavera, ... leggo.it

