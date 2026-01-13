Garlasco nuova perizia a casa Poggi | Chiara aggredita in cucina e non nell' ingresso Stasi era presente c' è il suo Dna sull’Estathé

A Garlasco, nuova perizia sulla scena dell’omicidio di Chiara Poggi evidenzia che l’aggressione sarebbe avvenuta in cucina, non nell’ingresso, e che il DNA di Stasi è stato trovato sull’Estathé nel cestino. Secondo i legali della famiglia Poggi, questa prova sostiene la presenza di Stasi nell’abitazione durante il delitto, contribuendo a chiarire i fatti e a ricostruire la dinamica dell’episodio.

Secondo i legali della famiglia Poggi, il dna sulla cannuccia dell'Estathé nel cestino dimostrerebbe la presenza di Stasi nell’abitazione in un arco temporale compatibile con l’omicidio Chiara Poggi sarebbe stata aggredita in cucina e non all’ingresso della villetta di via Pascoli a Garlasco,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, nuova perizia a casa Poggi: "Chiara aggredita in cucina e non nell'ingresso, Stasi era presente, c'è il suo Dna sull’Estathé" Leggi anche: «Chiara Poggi aggredita in cucina», la nuova perizia su Garlasco: «Alberto Stasi era lì, il suo Dna sull’Estathé» Leggi anche: “Chiara Poggi aggredita in cucina”. La nuova perizia stravolge gli scenari su Garlasco? La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Delitto di Garlasco, nuova perizia nella villetta dei Poggi: «Chiara aggredita in cucina, il Dna di Stasi sull'Estathé»; Garlasco, la nuova perizia della famiglia Poggi: «Chiara aggredita in cucina, Alberto Stasi era lì». La prova nel Dna sulla cannuccia; Andrea Sempio si sfoga su Garlasco, dal Dna all'impronta fino a biglietti e scontrini, la difesa dell'indagato; Omicidio Garlasco, Andrea Sempio: Sono un colpevole desiderato, mi aspetto rinvio a giudizio. Garlasco, nuova perizia nella villetta dei Poggi: la conferma del Dna apre nuovi scenari - Nuova perizia a Garlasco apre scenari diversi sulla dinamica del delitto, confermando l’attenzione degli inquirenti su elementi finora poco esplorati. notizie.it Delitto di Garlasco, nuova perizia nella villetta dei Poggi: «Chiara aggredita in cucina, il Dna di Stasi sull'Estathé» - Dalla perizia richiesta dalla famiglia della vittima emerge una nuova ricostruzione: Chiara non sarebbe stata aggredita all'ingresso, ma in cucina ... msn.com

Delitto di Garlasco, cambia l’aggressione a Chiara Poggi: cosa dice la nuova perizia - La nuova perizia legata al delitto di Garlasco e all'omicidio Chiara Poggi: cambiano i momenti dell'aggressione e le persone coinvolte. newsmondo.it

Garlasco News: Chiara non ha mai Aperto quella Cartella

“ #ChiaraPoggi aggredita in cucina”. La nuova perizia cambia gli scenari su #Garlasco #stasi #sempio #13gennaio #iltempoquotidiano x.com

Delitto di Garlasco, nuova perizia nella villetta dei Poggi: «Chiara aggredita in cucina, il Dna di Stasi sull'Estathé» - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.