Gariboldi da sballo È argento ai tricolori

I campionati italiani di ciclocross si sono conclusi al Parco Increa di Brugherio, con la medaglia d’argento di Rebecca Gariboldi, unica rappresentante brianzola a salire sul podio. La sua prestazione ha contribuito a un risultato importante per la regione, consolidando il suo ruolo nel panorama nazionale di questa disciplina.

Con la medaglia d’argento di Rebecca Gariboldi (unica brianzola a salire sul podio dei tricolori) si sono conclusi i campionati italiani di ciclocross al Parco Increa di Brugherio. L’atleta di Lissone, portacolori del Team Ale Colnago, ha chiuso in seconda posizione la gara della categoria Donne Elite, che ha visto il trionfo della friulana Sara Casasola. Per Gariboldi un altro risultato prestigioso da mettere in bacheca, una medaglia a conferma di una prestazione di alto livello che la pone tra le migliori specialiste in Italia. In merito alle altre gare, Filippo Fontana (Cs Carabinieri) si è imposto con gli Elite anticipando Federico Ceolin e Gioele Bertolini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

