Karate doppio colpo foggiano ai tricolori di Urbino | D’ambra d’argento Pipoli di bronzo

Foggiatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Foggia protagonista ai Campionati Italiani a Rappresentative Regionali di karate, andati in scena l’11 e il 12 ottobre al Palazzetto dello Sport ‘Alberto Carneroli’ di Urbino. Tra i migliori atleti del panorama nazionale, brillano i nomi di Paolo D’Ambra e Francesco Pipoli, portacolori della. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

SPORT Karate, doppio colpo foggiano ai tricolori di Urbino: D’Ambra d’argento, Pipoli di bronzo - Tra i migliori atleti del panorama nazionale, brillano i nomi di Paolo D’Ambra e Francesco Pipoli, portacolori della città dauna. Si legge su statoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Karate Doppio Colpo Foggiano