Karate doppio colpo foggiano ai tricolori di Urbino | D’ambra d’argento Pipoli di bronzo
Foggia protagonista ai Campionati Italiani a Rappresentative Regionali di karate, andati in scena l’11 e il 12 ottobre al Palazzetto dello Sport ‘Alberto Carneroli’ di Urbino. Tra i migliori atleti del panorama nazionale, brillano i nomi di Paolo D’Ambra e Francesco Pipoli, portacolori della. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
