Icardi lascia il Galatasaray? Aumenta l’interesse per l’ex Inter, ecco la posizione del club turco per il suo futuro! Aggiornamenti importanti. Il nome di Mauro Icardi continua a infiammare le cronache di calciomercato, specialmente quando la finestra di gennaio si profila all’orizzonte. L’ex capitano dell’Inter, oggi re indiscusso a Istanbul con la maglia del Galatasaray, si trova nuovamente a un bivio della sua carriera, con voci contrastanti che rimbalzano tra la Turchia e il resto d’Europa. Nonostante i rumors si siano intensificati nelle ultime ore, parlando di destinazioni già scritte o addii imminenti, la verità sembra essere molto più sfumata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Icardi lascia il Galatasaray? Cresce l’interesse per l’ex Inter, svelata la posizione del club turco sul suo futuro! Novità importanti

Leggi anche: Icardi Roma, il giocatore è stato proposto ai giallorossi per gennaio: la posizione del club capitolino sul possibile arrivo del giocatore dal Galatasaray

Leggi anche: Miretti Juve, sirene dalla Serie A: diversi club sul centrocampista in vista di gennaio, svelata la posizione del club bianconero. Novità

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Icardi lascerà la Turchia a gennaio? Le parole del tecnico del Galatasaray sembrano spegnere i rumors di mercato e l’interesse del Milan - Le parole del tecnico del Galatasaray sembrano spegnere i rumors di mercato e l’interesse del Milan Il Galatasaray ha dominato l’Antalyaspor vincendo per 1- milannews24.com