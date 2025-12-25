Icardi lascia il Galatasaray? Cresce l’interesse per l’ex Inter svelata la posizione del club turco sul suo futuro! Novità importanti
Icardi lascia il Galatasaray? Aumenta l’interesse per l’ex Inter, ecco la posizione del club turco per il suo futuro! Aggiornamenti importanti. Il nome di Mauro Icardi continua a infiammare le cronache di calciomercato, specialmente quando la finestra di gennaio si profila all’orizzonte. L’ex capitano dell’Inter, oggi re indiscusso a Istanbul con la maglia del Galatasaray, si trova nuovamente a un bivio della sua carriera, con voci contrastanti che rimbalzano tra la Turchia e il resto d’Europa. Nonostante i rumors si siano intensificati nelle ultime ore, parlando di destinazioni già scritte o addii imminenti, la verità sembra essere molto più sfumata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
