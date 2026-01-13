Gakpo costretto a giocare scalzo in FA Cup | protagonista per un'intera azione con la scarpa in mano

Durante una partita di FA Cup, Cody Gakpo del Liverpool si è trovato costretto a giocare senza scarpa, portandola in mano durante l’intera azione. L’episodio ha attirato l’attenzione, mostrando un momento insolito e curioso nel contesto di una competizione ufficiale. Questa situazione ha messo in evidenza la determinazione e la concentrazione dell’attaccante olandese, che ha continuato a partecipare al gioco nonostante l’imprevisto.

