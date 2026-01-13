Gakpo costretto a giocare scalzo in FA Cup | protagonista per un'intera azione con la scarpa in mano
Durante una partita di FA Cup, Cody Gakpo del Liverpool si è trovato costretto a giocare senza scarpa, portandola in mano durante l’intera azione. L’episodio ha attirato l’attenzione, mostrando un momento insolito e curioso nel contesto di una competizione ufficiale. Questa situazione ha messo in evidenza la determinazione e la concentrazione dell’attaccante olandese, che ha continuato a partecipare al gioco nonostante l’imprevisto.
Cody Gakpo gioca uno spezzone di partita scalzo durante la partita di FA Cup del Liverpool. L'attaccante olandese perde la scarpa e la tiene tra le mani sfidando in questo modo i suoi avversari. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: FA Cup, pazzesco Macclesfield! La squadra di sesta serie elimina i campioni in carica. Cosa è successo con un ‘fratello d’arte’ protagonista…
Leggi anche: Napoli, non solo Lobotka: emergenza totale a centrocampo… Conte costretto a scelte obbligate, chi fa giocare contro la Juventus
Gakpo costretto a giocare scalzo in FA Cup: protagonista per un’intera azione con la scarpa in mano - L’attaccante olandese perde la scarpa e la tiene tra le mani sfidando in questo modo i suoi avversari. fanpage.it
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.