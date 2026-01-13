G7 other allies discuss ways to reduce dependence on Chinese rare earths

I ministri delle finanze del G7 e di altri Paesi alleati si sono riuniti a Washington per discutere strategie volte a ridurre la dipendenza dalle terre rare cinesi, risorse fondamentali per l’industria tecnologica e l’economia globale. La sessione si concentra su approcci sostenibili e collaborativi per diversificare le fonti di approvvigionamento e rafforzare la sicurezza delle catene di approvvigionamento internazionali.

