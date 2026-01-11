US to push for quicker action in reducing reliance on China for rare earths

Da internazionale.it 11 gen 2026

Gli Stati Uniti intendono accelerare gli sforzi per ridurre la dipendenza dalle importazioni di terre rare dalla Cina. In un contesto di crescente attenzione alle questioni strategiche e di sicurezza, il governo americano solleciterà i partner internazionali, tra cui i Paesi del G7, a rafforzare le iniziative volte a diversificare le fonti di approvvigionamento e garantire la stabilità delle risorse critiche.

By Andrea ShalalWASHINGTON, Jan 11 (Reuters) - U.S. Treasury Secretary Scott Bessent will urge Group of Seven nations and others to step up their efforts to reduce relian. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

