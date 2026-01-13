Furto di alcolici in un supermercato di Vetralla ladro braccato dai carabinieri li lascia nel bagno di un bar

Nella mattinata di lunedì 12 gennaio, un furto di alcolici si è verificato in un supermercato di Vetralla. Dopo l’intervento dei carabinieri, un ladro, sorpreso durante il tentativo di furto, ha abbandonato le bottiglie e si è dileguato, lasciandole nel bagno di un bar vicino. L’episodio è attualmente oggetto di indagini da parte delle forze dell’ordine.

Furto di diverse bottiglie di alcolici e liquori in un supermercato di Vetralla. È successo nella tarda mattinata di lunedì 12 gennaio e sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati dal personale del negozio.Il ladro, stando a una prima ricostruzione, “braccato” dai militari, sarebbe poi. 🔗 Leggi su Viterbotoday.itImmagine generica

