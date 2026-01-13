Furto di alcolici in un supermercato di Vetralla ladro braccato dai carabinieri li lascia nel bagno di un bar

Nella mattinata di lunedì 12 gennaio, un furto di alcolici si è verificato in un supermercato di Vetralla. Dopo l’intervento dei carabinieri, un ladro, sorpreso durante il tentativo di furto, ha abbandonato le bottiglie e si è dileguato, lasciandole nel bagno di un bar vicino. L’episodio è attualmente oggetto di indagini da parte delle forze dell’ordine.

Furto di diverse bottiglie di alcolici e liquori in un supermercato di Vetralla. È successo nella tarda mattinata di lunedì 12 gennaio e sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati dal personale del negozio.Il ladro, stando a una prima ricostruzione, “braccato” dai militari, sarebbe poi. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Leggi anche: Furto di gin e amari al bar. Ladro ferito dai vetri rotti Leggi anche: Ruba alcolici al supermercato, scappa, cade e viene preso dai carabinieri Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Ruba oltre 10 bottiglie di alcolici all’interno di un supermercato e scappa. 30enne straniero denunciato per furto - Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Sorbolo Mezzani hanno denunciato all'Autorità Giudiziaria di Parma un 30enne di origine straniera, ritenuto, a seguito di un'articolata attività inve ... gazzettadiparma.it

Nella notte del 2 gennaio 2026, i militari della Stazione di Porlezza (CO) hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, una donna di 28 anni di origine colombiana, senza fissa dimora, ritenuta responsabile di un tentativo di furto di alcolici dall’interno di un ristor - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.