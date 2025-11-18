Il bottino è piccolo: 300 euro in totale, ovvero il valore di alcune bottiglie di gin e di amari a cui si aggiungono pochi spiccioli presenti nel fondo cassa e il contenuto di una piccola scatola per le mance. Il danno, però, è ingente: perché per entrare all’interno del locale il ladro ha sfondato la vetrata della porta d’ingresso, che ieri è stata sostituita in fretta e furia. L’ennesimo colpo a danno di un’attività commerciale del territorio è andato a segno nella notte tra domenica e ieri a Russi, alla caffetteria I Folletti, lungo la provinciale Molinaccio. L’episodio è avvenuto verso le 2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Furto di gin e amari al bar. Ladro ferito dai vetri rotti