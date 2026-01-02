Ruba alcolici al supermercato scappa cade e viene preso dai carabinieri
Un uomo di 31 anni è stato denunciato dai carabinieri di Roverè Veronese per aver tentato di rubare alcolici in un supermercato di San Martino Buon Albergo. Dopo aver tentato la fuga, è caduto e è stato fermato dai militari. L’indagato, di nazionalità srilankese e residente nella zona, è ora sotto accusa per il reato di furto.
I carabinieri di Roverè Veronese hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 31 anni, di nazionalità srilankese e residente nel territorio scaligero, gravemente indiziato di aver compiuto un furto all’interno di un noto supermercato di San Martino Buon Albergo.L’episodio è avvenuto nel. 🔗 Leggi su Veronasera.it
