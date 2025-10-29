Nuovo furto notturno alla Pucceria Pontina | il ladro fugge con il registratore di cassa
La Pucceria Pontina è finita ancora nel mirino dei ladri. Il pub che si trova in pieno centro a Latina è stato nuovamente colpito. Nella notte di lunedì uno sconosciuto è infatti riuscito a introdursi all'interno del locale dirigendosi subito verso il registratore di cassa.L'intera sequenza del. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Furto notturno alla Pucceria Pontina, il ladro ripreso dalle telecamere - Con il volto travisato si introduce nel locale e ruba il registratore di cassa, i titolari: "Incurante dell'allarme si è portato via la cassa". Lo riporta latinaoggi.eu