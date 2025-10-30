Gallarate | furto di abiti al supermercato quattro arresti
Gallarate, 30 ottobre 2025 – Un piano semplice ma preparato nei dettagli, sventato dall’arrivo della polizia. Tre uomini e una donna sono stati arrestati con l’accusa di tentato furto aggravato all’interno di un supermercato di Gallarate. Erano le 23.30 dell’altro giorno quando una volante è intervenuta in negozio, dopo la segnalazione di alcune presenze sospette fra gli scaffali. A chiamare è stato un addetto alla sicurezza, che aveva notato i movimenti poco chiari di due uomini e una donna. Dopo aver raccolto qualche informazione sui loro aspetto e abbigliamento, i poliziotti li hanno identificati, notandoli proprio dopo che avevano “scavalcato” le casse, nel tentativo di mettersi al riparo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
