Furti in abitazione in tutta la Campania | 38 arresti

Nella regione Campania, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli hanno eseguito 38 arresti nell’ambito di un’indagine sui furti in abitazione. L’operazione ha portato all’applicazione di misure cautelari in carcere, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto a questa forma di criminalità. La notizia si inserisce nel quadro delle attività di sicurezza e prevenzione volte a tutelare i cittadini e a garantire la legalità sul territorio.

Tempo di lettura: 3 minuti In data odierna, i Carabinieri dei Nucleo Investigativo di Napoli hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli Nord, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli Nord, nei confronti di 38 soggetti gravemente indiziati dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti in abitazione, ricettazione e truffe aggravate in danno di vittime in condizioni di minorata difesa, per un numero complessivo di 65 capi d’imputazione. Le indagini, coordinate dalla Procura di Napoli Nord, hanno avuto origine in seguito ad un furto in abitazione commesso a Casoria (NA), e sono state svolte dal mese di giugno del 2023 al mese di ottobre 2024, mettendo a sistema oltre 100 notizie di reato relative a furti in abitazione commessi con modalità simili, scaturite dalle denunce presentate dalle vittime presso le diverse forze dell’ordine presenti sul territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Furti in abitazione in tutta la Campania: 38 arresti Leggi anche: Banda in trasferta tra Campania e Lazio, quattro arresti per furti in casa e colpi pianificati all’alba Leggi anche: Furti in abitazione, la polizia arresta un ladro alla Besurica La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Furti all'interno delle case in tutta la Campania: 38 arresti dei carabinieri; Furti all'interno delle case in tutta la Campania: 38 arresti; Rapina da mezzo milione a casa imprenditore, 5 misure cautelari; Asti, furti in abitazione: arrestato dai Carabinieri un 26enne armato di pistola Glock calibro 45. Furti all'interno delle case in tutta la Campania: 38 arresti - In data odierna, i Carabinieri dei Nucleo Investigativo di Napoli hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di ... ilmattino.it

Furti all'interno delle case in tutta la Campania: 38 arresti dei carabinieri - In data odierna, i Carabinieri dei Nucleo Investigativo di Napoli hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa della misura cautelare ... msn.com

Furti nel Salento: razzia di alimenti in un discount, incubo topi d’appartamento - Nelle ultime ore presi di mira un esercizio commerciale e alcune abitazioni della provincia. lecceprima.it

FURTI Svaligiata l’abitazione di una donna deceduta in Abruzzo, refurtiva da 50mila euro trovata nell’Agrigentino Ecco cosa e dove è successo - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.