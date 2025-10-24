Furti in abitazione la polizia arresta un ladro alla Besurica

Nella sera di giovedì 23 ottobre le volanti della Questura di Piacenza hanno proceduto ad intervenire in flagranza per furto in abitazione nel quartiere Besurica.Nello specifico, mentre gli operatori della volante effettuavano il normale controllo del territorio, transitando nella strada. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

News recenti che potrebbero piacerti

Ancora furti in #abitazione: presa di mira dai ladri la #Valcuvia - facebook.com Vai su Facebook

I furti in abitazione o nelle attività commerciali sono all’ordine del giorno e lasciano un segno indelebile sulla sfera psico-emotiva delle vittime Proteggersi significa vivere una vita quanto più serena e indisturbata. I nostri consigli ? https://carabinieri.it/in-vos - X Vai su X

Furti in abitazione, denunciati in quattro: trovati in possesso di numerosi oggetti rubati, arnesi da scasso e 'walkie-talkie' - Furti in abitazione in Valle Camonica, dopo gli episodi degli scorsi giorni i carabinieri hanno fermato quattro soggetti, tutti denunciati in stato di libertà per ricettazione. Lo riporta ildolomiti.it

Da Napoli ai Castelli per svaligiare abitazioni: smantellata banda, 4 arresti - CRONACA – Facevano la spola tra la Campania e il Lazio per mettere a segno furti in abitazioni: è quanto emerso da una complessa indagine condotta dalla Polizia di Stato, coordinata dalla ... lanotiziaoggi.it scrive

Banda in trasferta tra Campania e Lazio, quattro arresti per furti in casa e colpi pianificati all’alba - Quattro uomini arrestati per furto in abitazione tra Campania e Lazio dopo indagini della Polizia di Stato coordinate dalla Procura di Velletri. Riporta virgilio.it