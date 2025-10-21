Banda in trasferta tra Campania e Lazio quattro arresti per furti in casa e colpi pianificati all’alba

Notizie.virgilio.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro uomini arrestati per furto in abitazione tra Campania e Lazio dopo indagini della Polizia di Stato coordinate dalla Procura di Velletri. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

banda in trasferta tra campania e lazio quattro arresti per furti in casa e colpi pianificati all8217alba

© Notizie.virgilio.it - Banda in trasferta tra Campania e Lazio, quattro arresti per furti in casa e colpi pianificati all’alba

Altre letture consigliate

banda trasferta campania lazioBanda in trasferta tra Campania e Lazio, quattro arresti per furti in casa e colpi pianificati all’alba - Quattro uomini arrestati per furto in abitazione tra Campania e Lazio dopo indagini della Polizia di Stato coordinate dalla Procura di Velletri. Secondo virgilio.it

Colazione al bar poi furti in appartamento: così agiva la banda di ladri in trasferta - Così agiva una banda che faceva la spola tra la Campania e il Lazio per svaligiare le abitazioni. Segnala romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Banda Trasferta Campania Lazio