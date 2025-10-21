Banda in trasferta tra Campania e Lazio quattro arresti per furti in casa e colpi pianificati all’alba

Quattro uomini arrestati per furto in abitazione tra Campania e Lazio dopo indagini della Polizia di Stato coordinate dalla Procura di Velletri. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Banda in trasferta tra Campania e Lazio, quattro arresti per furti in casa e colpi pianificati all’alba

Altre letture consigliate

#Primavera4 Colpo a Casarano per la banda di Rocchi Secondo successo consecutivo per il Guidonia Montecelio che, dopo il riposo forzato dello scorso turno, s'impone nuovamente in trasferta superando il Casarano in una gara piena di emozioni I padro - facebook.com Vai su Facebook

Truffa del finto carabiniere: anche un napoletano in trasferta nella banda https://ift.tt/XnPr78H - X Vai su X

Banda in trasferta tra Campania e Lazio, quattro arresti per furti in casa e colpi pianificati all’alba - Quattro uomini arrestati per furto in abitazione tra Campania e Lazio dopo indagini della Polizia di Stato coordinate dalla Procura di Velletri. Secondo virgilio.it

Colazione al bar poi furti in appartamento: così agiva la banda di ladri in trasferta - Così agiva una banda che faceva la spola tra la Campania e il Lazio per svaligiare le abitazioni. Segnala romatoday.it