Manutenzione straordinaria | chiusa per 3 mesi la funicolare di Brunate

La funicolare di Brunate rimarrà chiusa per tre mesi, da lunedì 12 gennaio a martedì 31 marzo 2026. Durante questo periodo, il servizio sarà sospeso per interventi di manutenzione straordinaria. La chiusura riguarda il collegamento diretto tra Brunate e Como, il quale sarà temporaneamente inattivo per garantire la sicurezza e l’efficienza dell’impianto. Sono previste eventuali variazioni e aggiornamenti che verranno comunicati tempestivamente.

Como, 23 dicembre 2025 – Funicolare chiusa per tre mes i. Da lunedì 12 gennaio a martedì 31 marzo 2026 la funicolare che in 7 minuti collega Brunate e la città di Como resterà chiusa. Lo stop all'impianto è dovuto allo svolgimento degli interventi di manutenzione straordinaria, già programmati da tempo. Atm, che è il gestore dell'impianto attiverà i bus sostitutivi che faranno la spola partendo dal capolinea di piazzale Pirotta a Brunate e arrivando a Como in piazza De Gasperi, d alle 6 alle 22.30. Lo stop servirà per interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto, già in programma da diverso tempo: verranno installati nuovi dispositivi di accesso alle banchine di stazione, verrà eseguita la revisione quinquennale dei veicoli, delle rotaie, dei rulli di linea, delle apparecchiature elettriche e ci saranno altri interventi revisionali e ammodernamenti r e lativi alla esistente linea ferro.

