Fu aggredito al collo da due pitbull mentre faceva jogging | dieci anni dopo ottiene 31mila euro di risarcimento

Una decisione del Tar di Bari ha stabilito che un runner che nel marzo 2015 fu aggredito da due pitbull in un bosco di Gravina dovrà essere risarcito con 31mila euro. A rimborsarlo sarà il proprietario della masseria dove vivevano i cani. Quando fu querelato, aveva dichiarato che gli animali non erano suoi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

Momenti di terrore ieri notte nel centro di Villaurbana Un uomo, ha aggredito due persone con un'arma da taglio: una ragazza, che ha riportato ferite al volto e un ragazzo, colpito al collo, a pochi millimetri dalla giugulare. Entrambi sono stati soccorsi dal 118 - facebook.com Vai su Facebook

Rapina in metropolitana: Donna aggredita per strapparle dal collo la collanina d'oro che indossava. La Polizia di #Milano ha arrestato un 23enne, ricercato ancora un complice. Qualcuno ha informazioni utili? Ci sono altre vittime? #chilhavisto - X Vai su X

Fu aggredito al collo da due pitbull mentre faceva jogging: dieci anni dopo ottiene 31mila euro di risarcimento - Una decisione del Tar di Bari ha stabilito che un runner che nel marzo 2015 fu aggredito da due pitbull in un bosco di Gravina dovrà essere risarcito ... fanpage.it scrive

Gravina, runner azzannato da due pitbull mentre fa jogging nel bosco: risarcimento da 31mila euro dopo 10 anni - L'articolo Gravina, runner azzannato da due pitbull mentre fa jogging nel bosco: risarcimento da 31mila euro dopo 10 anni proviene da Quinto Potere. Scrive msn.com