Fu aggredito al collo da due pitbull mentre faceva jogging | dieci anni dopo ottiene 31mila euro di risarcimento

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una decisione del Tar di Bari ha stabilito che un runner che nel marzo 2015 fu aggredito da due pitbull in un bosco di Gravina dovrà essere risarcito con 31mila euro. A rimborsarlo sarà il proprietario della masseria dove vivevano i cani. Quando fu querelato, aveva dichiarato che gli animali non erano suoi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

