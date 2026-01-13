Fumetti cucina e giochi di ruolo | in arrivo i nuovi laboratori ad Area giovani

Area giovani di Ferrara presenta i nuovi laboratori dedicati a fumetti, cucina e giochi di ruolo. Un’opportunità per sviluppare creatività, manualità e passione attraverso attività coinvolgenti e formative. I laboratori sono pensati per offrire momenti di crescita e confronto in un ambiente stimolante, aperti a tutti i giovani interessati a scoprire nuove possibilità di espressione e divertimento. Le iscrizioni sono aperte e i dettagli sono disponibili sul sito del Comune.

Gioco, creatività e manualità: sono alcuni degli ingredienti dei nuovi laboratori di Area giovani del Comune di Ferrara al via nei prossimi giorni. Dopo l'avvio delle attività delle scorse settimane, l'assessorato alle Politiche giovanili lancia ora tre nuove proposte pensate per coinvolgere.



