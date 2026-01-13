Fumetti cucina e giochi di ruolo | in arrivo i nuovi laboratori ad Area giovani

Da ferraratoday.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Area giovani di Ferrara presenta i nuovi laboratori dedicati a fumetti, cucina e giochi di ruolo. Un’opportunità per sviluppare creatività, manualità e passione attraverso attività coinvolgenti e formative. I laboratori sono pensati per offrire momenti di crescita e confronto in un ambiente stimolante, aperti a tutti i giovani interessati a scoprire nuove possibilità di espressione e divertimento. Le iscrizioni sono aperte e i dettagli sono disponibili sul sito del Comune.

Gioco, creatività e manualità: sono alcuni degli ingredienti dei nuovi laboratori di Area giovani del Comune di Ferrara al via nei prossimi giorni. Dopo l'avvio delle attività delle scorse settimane, l'assessorato alle Politiche giovanili lancia ora tre nuove proposte pensate per coinvolgere. 🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

Leggi anche: Le Feste? Al museo. Tra laboratori, sfide e giochi di ruolo

Leggi anche: Calisthenics, area giochi inclusiva e nuovi alberi: scatta la "rivoluzione" verde di piazza Dante

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Fumetti, cucina, giochi di ruolo: in arrivo nuovi laboratori ad Area Giovani; Fumetti, cucina e giochi di ruolo: in arrivo i nuovi laboratori ad Area giovani; Scopri, Gusta e Vivi la Provincia Veronese fa tappa a Minerbe; 'Area giovani per te', nelle scuole tre percorsi laboratoriali tra informatica, fumetto e sport.

fumetti cucina giochi ruoloFumetti, cucina, giochi di ruolo: in arrivo nuovi laboratori ad Area Giovani - Il percorso, rivolto a ragazze e ragazzi tra i 15 e i 20 anni, partirà il 4 febbraio 2026 e ... cronacacomune.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.