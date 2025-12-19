Le Feste? Al museo Tra laboratori sfide e giochi di ruolo

Quest’inverno, le festività si trasformano in un’avventura tra scienza, creatività e divertimento al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Un’opportunità unica per esplorare, giocare e scoprire, con laboratori e sfide pensate per grandi e piccoli. Dal 26 dicembre al 6 gennaio 2026, il museo apre le sue porte tutti i giorni, offrendo un’esperienza speciale per rendere le feste indimenticabili.

Al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, ’Le feste sono una cosa seria’: apertura straordinaria tutti i giorni dal 26 dicembre al 6 gennaio 2026 (tranne il 1° gennaio), ore 9.30-18.30, con un’ampia offerta di novità e attività per adulti, famiglie e bambini. In Tinkering Zone, ’Disegnare con le ombre’: usare ombre e immaginazione per raccontare storie di Natale. Nell’iLAB Biotecnologie, si gioca con foreste in miniatura, muschio e microscopi. Nell’iLAB Alimentazione ci si mette alla prova con gelato e biscotti del futuro. Nell’iLAB Digital STEAM, tra sound art e proiezioni interattive si esplora l’opera ’La Gabbia’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

