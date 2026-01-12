Calisthenics area giochi inclusiva e nuovi alberi | scatta la rivoluzione verde di piazza Dante

Da domani, piazza Dante Alighieri verrà sottoposta a interventi di riqualificazione, tra cui l’installazione di un’area calisthenics, un’area giochi inclusiva e nuovi alberi. Questi lavori fanno parte di un progetto più ampio di riqualificazione, iniziato con la ristrutturazione della palestra Ivo Badiali, volto a migliorare gli spazi pubblici e promuovere una mobilità sostenibile e inclusiva.

A partire da domani, martedì, inizieranno i lavori di riqualificazione del parco di piazza Dante Alighieri, un intervento non isolato ma che si inserisce in un progetto più complessivo di rinascita dell'intera area, avviato originariamente con la ristrutturazione della palestra Ivo Badiali.

