Il giudice sportivo ha sanzionato l’Atalanta con una multa di 1.500 euro a seguito di un episodio avvenuto in campo. La decisione si basa sul rapporto stilato al termine della giornata di campionato, che ha rilevato un comportamento inappropriato durante la partita. La società bergamasca dovrà quindi rispettare questa sanzione senza ulteriori conseguenze.

Bergamo. Il giudice sportivo, nel suo rapporto che stila al termine di ogni giornata di campionato, ha sanzionato l’ Atalanta per 1.500 euro a causa del lancio in campo di. un frutto. Nel comunicato non è stato reso noto da quale settore questo sia arrivato né di che cosa si trattasse nello specifico: soltanto che è successo al decimo minuto del secondo tempo e che il frutto in questione è arrivato fino al terreno di gioco. Ovviamente, senza causare alcun tipo di disagio. Il minuto 10 del secondo tempo, tra l’altro, è stato quasi tutto di gioco fermo, visto che erano in corso i soccorsi a Giorgio Scalvini, ricaduto male dopo un contrasto aereo, mentre a bordocampo mister Baroni preparava i primi cambi del Torino. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Terni, tenta di eludere la normativa sui rifiuti: ditta multata di 6.500 euro e denunciato il responsabile dell’illegale smaltimento

Leggi anche: Infermieri in campo: "Ci spetta l’aumento di 500 euro al mese"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

“Frutto lanciato in campo”, Atalanta multata di 1.500 euro - Il giudice sportivo, nel suo rapporto che stila al termine di ogni giornata di campionato, ha sanzionato l’ Atalanta per 1. bergamonews.it