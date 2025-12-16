Gli infermieri in campo rivendicano un aumento di 500 euro al mese e chiedono una convocazione urgente del tavolo regionale. La richiesta mira a aggiornare i criteri di riparto delle risorse per l’Indennità di Pronto Soccorso, in conformità con le novità del nuovo Contratto nazionale del Comparto Sanità 2022-2024 e le risorse finanziarie stanziate.

© Lanazione.it - Infermieri in campo: "Ci spetta l'aumento di 500 euro al mese"

"Abbiamo inviato una richiesta formale di convocazione urgente del tavolo di confronto regionale per aggiornare i criteri di riparto delle risorse destinate all’ Indennità di Pronto Soccorso, in attuazione delle novità previste dal nuovo Contratto nazionale del Comparto Sanità 2022-2024 e delle importanti risorse economiche stanziate allo scopo. Ad oggi non è pervenuta alcuna risposta alla nostra richiesta, nonostante la scadenza contrattuale del precedente accordo e la necessità di dare certezza applicativa al personale sanitario, in particolare quello infermieristico". A scendere in campo è il NurSind coordinamento Umbria, sindacato delle professioni infermieristiche con il segretario regionale, Marco Erozzardi, ha comunciato di di aver trasmesso lo scorso 6 dicembre, alla presidente della Regione, Stefania Proietti, alla direzione Salute e Welfare della Regione Umbria nonché all’attenzione dei quattro direttori generali delle Aziende sanitarie regionali. Lanazione.it

