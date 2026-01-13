Frosinone-Reggiana | ingresso gratuito per le scuole primarie e secondarie
In occasione della partita Frosinone-Reggiana, prevista per sabato 24 gennaio 2026 alle ore 15:00 allo Stadio Benito Stirpe, il Frosinone Calcio offre l’ingresso gratuito nel settore Tribuna Est per le scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado di Frosinone e provincia. Questa iniziativa mira a promuovere l’interesse per il calcio tra i giovani, favorendo la partecipazione delle scuole alla manifestazione sportiva.
In occasione della gara Frosinone – Reggiana, in programma sabato 24 gennaio 2026 alle ore 15:00 presso lo Stadio Benito Stirpe, il Frosinone Calcio propone l'ingresso gratuito nel settore Tribuna Est per tutte le scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado di Frosinone e provincia fino ad.
