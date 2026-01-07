Agata donna cristiana martire | un progetto per le scuole primarie e secondarie di Catania

Da cataniatoday.it 7 gen 2026

Giovedì 8 gennaio, alle ore 11, nei locali della Sezione Didattica Storico Monumentale di Piazza Stesicoro 29 si terrà il primo incontro con gli alunni delle scuole Deledda Coppola De Sanctis e Diaz Manzoni che partecipano al progetto "Agata donna cristiana martire, i tanti volti di Sant’Aituzza". 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Sant’Agata, 5 febbraio 2025/ Oggi si celebra la martire Patrona di Catania: la solenne festa per la Santa - Vergine e martire del III secolo, morì giovanissima e per lei la città di veste a festa per diversi giorni Ogni anno, il 5 febbraio, la Chiesa Cattolica celebra la ... ilsussidiario.net

