Frode digitale sulla rievocazione Perugia 1416 | denuncia contro un sito falso che vende biglietti inesistenti

Una truffa online ha colpito l’evento storico Perugia 1416, con un sito falso che vendeva biglietti inesistenti. Si tratta di una frode digitale che inganna gli utenti, creando un rischio per chi desidera partecipare alla manifestazione. Le autorità hanno avviato denunce contro il sito fraudolento, sottolineando l’importanza di verificare le fonti ufficiali prima di acquistare biglietti o informazioni relative a eventi di rilievo.

Un sito "civetta" con i biglietti in vendita per la manifestazione Perugia 1416, ma è una truffa. Una vera e propria “frode digitale” ha preso di mira uno degli eventi storici più attesi della città. L’Associazione Perugia1416 APS, organizzatrice della celebre rievocazione storica, ha depositato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

