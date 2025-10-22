Avellino vende online schede SIM intestate a persone inesistenti | 45enne indagato per ricettazione
Nelle prime ore di oggi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino a carico di un quarantacinquenne originario e residente in provincia di Napoli, ritenuto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
