Freddo a Roma e nel Lazio addio al gelo artico | temperature in aumento ma tornano le nuvole

Le temperature a Roma e nel Lazio si stanno lentamente alzando dopo un periodo di freddo intenso. Tuttavia, le nuvole sono ormai tornate a coprire il cielo, segnando un cambiamento nelle condizioni meteorologiche. Per un quadro aggiornato sulle previsioni, abbiamo consultato il meteorologo Flavio Galbiati, che ci aiuta a comprendere l’andamento delle prossime giornate.

Dopo il risveglio al gelo, le temperature aumentano. Cosa aspettarci a Roma e nel Lazio nei prossimi giorni? Lo abbiamo chiesto a Flavio Galbiati, meteorologo.

Clochard morto in cassone a Roma, tra ipotesi malore per il freddo. Il decesso da alcuni giorni. Mcl, 'tragedia della solitudine' #ANSA x.com

Freddo, con temperature fino a -4 gradi. Roma al gelo si sveglia con -1,5 gradi. - facebook.com facebook

