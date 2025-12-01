Più nuvole ma meno freddo | temperature in risalita

Alta pressione in graduale indebolimento per l’arrivo di correnti atlantiche più umide che porteranno maggiore nuvolosità nel corso di questi giorni. Le temperature saranno in generale aumento, al di sopra delle medie stagionali e con clima non particolarmente freddo. Le previsioni a cura di Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo. Lunedì 1 dicembre 2025 Tempo Previsto: Cielo molto nuvoloso ovunque salvo qualche breve e temporanea schiarita sulle Alpi più settentrionali. Tra pianura e prealpi piovaschi nel corso della giornata alternati a qualche pausa asciutta, più frequente sui settori occidentali della regione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

