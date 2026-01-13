Frattesi Juve Comolli non molla la pista che porta al centrocampista dell’Inter | le ultime sulla trattativa

Comolli mantiene vivo l'interesse per Frattesi, centrocampista dell’Inter, nel quadro delle trattative di mercato della Juventus. La sua attenzione si concentra sulla possibilità di portare il giocatore a Torino, senza tuttavia confermare sviluppi imminenti. La situazione rimane sotto osservazione, con aggiornamenti che potrebbero emergere nelle prossime settimane.

Frattesi Juve, Comolli continua a seguire da vicino il centrocampista nerazzurro. Ma ci sono degli ostacoli da superare. Le dinamiche del mercato invernale 2026 entrano nel vivo e, nonostante la Juventus stia vivendo un momento magico sul campo, la dirigenza continua a lavorare per puntellare la rosa. In cima alla lista dei desideri per il centrocampo rimane vivo il profilo di Davide Frattesi, un nome che da tempo orbita intorno alla Continassa. L’operazione rappresenta molto più di un semplice interesse: è un obiettivo tattico preciso per Luciano Spalletti, che vede nel centrocampista romano l’interprete ideale per dinamismo e tempi di inserimento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

