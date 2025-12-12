Frattesi Inter una big di Serie A punta forte sul centrocampista romano | le ultime sulla possibile trattativa e gli ostacoli da superare
L'Inter si sta preparando a rafforzare il centrocampo puntando su Davide Frattesi, il talento romano che ha attirato l'interesse anche della Juventus. La trattativa, supportata da Spalletti, presenta diversi ostacoli da superare, ma la volontà di tutte le parti coinvolte rende il trasferimento un'opportunità concreta per i nerazzurri.
Frattesi Inter, la Juventus ha messo nel mirino il centrocampista romano su suggerimento di Spalletti. Le ultime sulla trattativa Il caso Frattesi Inter rischia di trasformarsi in una delle trattative più sorprendenti del prossimo mercato. Davide Frattesi, classe 1999 e fino a pochi mesi fa simbolo dell’energia che aveva accompagnato la cavalcata nerazzurra verso la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Via ai contatti con l’Inter per Frattesi L’idea del giocatore, i costi e l’alleato Spalletti - facebook.com Vai su Facebook
Frattesi primo nome per il Napoli. L'Inter parte da una richiesta di 40M€. Il club nerazzurro per sopperire al vuoto dietro Dumfries punta tutto su Palestra dell'Atalanta, oggi in prestito al Cagliari. @Corriere Vai su X
Juve su Frattesi, l'Inter pensa a Gila della Lazio, Xabi Alonso per ora resta al Real Madrid - Il centrocampista dell'Inter è finito in fondo alle gerarchie e nonostante un rinnovo pronto potrebbe partire, con Spalletti che lo vuole alla J ... Riporta eurosport.it
Inter, deciso il futuro di Frattesi: il giocatore dice sì alla big di Serie A - Inter, un top club di Serie A ha messo nel mirino Davide Frattesi: sembra essere già tutto deciso per il trasferimento ... Si legge su spaziointer.it
Davide FRATTESI, il dodicesimo uomo: TUTTI i GOL e gli ASSIST con l'INTER | Serie A Enilive | DAZN