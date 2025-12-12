Frattesi Inter una big di Serie A punta forte sul centrocampista romano | le ultime sulla possibile trattativa e gli ostacoli da superare

Calcionews24.com | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Inter si sta preparando a rafforzare il centrocampo puntando su Davide Frattesi, il talento romano che ha attirato l'interesse anche della Juventus. La trattativa, supportata da Spalletti, presenta diversi ostacoli da superare, ma la volontà di tutte le parti coinvolte rende il trasferimento un'opportunità concreta per i nerazzurri.

Frattesi Inter, la Juventus ha messo nel mirino il centrocampista romano su suggerimento di Spalletti. Le ultime sulla trattativa Il caso Frattesi Inter rischia di trasformarsi in una delle trattative più sorprendenti del prossimo mercato. Davide Frattesi, classe 1999 e fino a pochi mesi fa simbolo dell’energia che aveva accompagnato la cavalcata nerazzurra verso la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

frattesi inter una big di serie a punta forte sul centrocampista romano le ultime sulla possibile trattativa e gli ostacoli da superare

© Calcionews24.com - Frattesi Inter, una big di Serie A punta forte sul centrocampista romano: le ultime sulla possibile trattativa e gli ostacoli da superare

frattesi inter big serieJuve su Frattesi, l'Inter pensa a Gila della Lazio, Xabi Alonso per ora resta al Real Madrid - Il centrocampista dell'Inter è finito in fondo alle gerarchie e nonostante un rinnovo pronto potrebbe partire, con Spalletti che lo vuole alla J ... Riporta eurosport.it

frattesi inter big serieInter, deciso il futuro di Frattesi: il giocatore dice sì alla big di Serie A - Inter, un top club di Serie A ha messo nel mirino Davide Frattesi: sembra essere già tutto deciso per il trasferimento ... Si legge su spaziointer.it

Davide FRATTESI, il dodicesimo uomo: TUTTI i GOL e gli ASSIST con l'INTER | Serie A Enilive | DAZN

Video Davide FRATTESI, il dodicesimo uomo: TUTTI i GOL e gli ASSIST con l'INTER | Serie A Enilive | DAZN