Frattesi Inter una big di Serie A punta forte sul centrocampista romano | le ultime sulla possibile trattativa e gli ostacoli da superare

L'Inter si sta preparando a rafforzare il centrocampo puntando su Davide Frattesi, il talento romano che ha attirato l'interesse anche della Juventus. La trattativa, supportata da Spalletti, presenta diversi ostacoli da superare, ma la volontà di tutte le parti coinvolte rende il trasferimento un'opportunità concreta per i nerazzurri.

Frattesi Inter, la Juventus ha messo nel mirino il centrocampista romano su suggerimento di Spalletti. Le ultime sulla trattativa Il caso Frattesi Inter rischia di trasformarsi in una delle trattative più sorprendenti del prossimo mercato. Davide Frattesi, classe 1999 e fino a pochi mesi fa simbolo dell’energia che aveva accompagnato la cavalcata nerazzurra verso la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com