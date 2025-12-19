Frattesi Juve si scalda | l’Inter potrebbe aprire a quella formula che troverebbe il pieno gradimento di Comolli! Le novità sul futuro del centrocampista

Le voci su un possibile trasferimento di Frattesi alla Juve si intensificano, mentre l’Inter valuta nuove formule per il suo futuro. Dopo l’ipotesi di uno scambio con Thuram, i nerazzurri considerano ora l’opzione del prestito, trovando il gradimento di Comolli. Le trattative sono in fermento e il mercato si prepara a nuovi sviluppi, con Frattesi al centro dell’attenzione tra possibili cambi di casacca e strategie di squadra.

Frattesi Juve: tramontata l'ipotesi scambio con Thuram, i nerazzurri aprono al prestito. Le condizioni per l'obbligo e le due alternative straniere. Il calciomercato della Juventus continua a ruotare con insistenza attorno al nome di Davide Frattesi. Il centrocampista della Nazionale, scivolato progressivamente ai margini del progetto tecnico dell'Inter guidato da Cristian Chivu, resta l'obiettivo numero uno per rinforzare la mediana di Luciano Spalletti. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, si starebbero aprendo nuovi, interessanti scenari per portare il giocatore a Torino già nella finestra invernale, superando gli ostacoli economici che finora avevano frenato la trattativa.

