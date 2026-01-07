Oggi a Saint-Tropez si svolgono i funerali di Brigitte Bardot, scomparsa il 28 dicembre scorso a causa di un cancro. Alla cerimonia sono presenti alcune personalità, tra cui Marine Le Pen, mentre il presidente Macron non è stato segnalato. La notizia rappresenta la conclusione di una carriera iconica nel cinema e nella vita pubblica italiana.

Si terranno oggi a Saint-Tropez i funerali di Brigitte Bardot. La grande attrice è scomparsa lo scorso 28 dicembre. Intanto, il marito ha spiegato che BB è deceduta a causa delle conseguenze di un cancro. “Aveva resistito a due operazioni”. Icona del cinema e appassionata sostenitrice dei diritti degli animali, la Bardot “ha resistito molto bene alle due operazioni a cui si è sottoposta per curare il cancro che alla fine le ha tolto la vita”, ha dichiarato il marito, Bernard d’Ormale, in un’intervista pubblicata ieri sera sul sito web di Paris Match. Bernard d’Ormale non ha specificato di quale tipo di cancro soffrisse Brigitte Bardot, che aveva 91 anni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Brigitte Bardot, oggi i funerali a Saint-Tropez. Il marito: “E’ morta per un cancro”. C’è Marine Le Pen ma non Macron

Leggi anche: Funerali Brigitte Bardot a Saint-Tropez, i grandi assenti: da Emmanuel Macron alla sorella Mijanou

Leggi anche: Brigitte Bardot, oggi i funerali dell’attrice a Saint-Tropez

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Funerali Brigitte Bardot, oggi la cerimonia religiosa su maxischermo a Saint-Tropez; Brigitte Bardot, i funerali il 7 gennaio a Saint-Tropez: sepolta accanto ai genitori; Bardot, funerali il 7 gennaio: verrà sepolta nel cimitero marino di St. Tropez e non nel suo giardino della Madrague. Destra e sinistra in Francia divise sull'omaggio: «Era razzista»; Brigitte Bardot, come e quando saranno i funerali.

Brigitte Bardot, il marito: "Il cancro l'ha uccisa" | Oggi i funerali a Saint-Tropez - E' stato il cancro ad uccidere Brigitte Bardot, la leggendaria attrice francese, morta il 28 dicembre a 91 anni, di cui oggi si celebreranno i funerali a Saint- tgcom24.mediaset.it